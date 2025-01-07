金磚成員再加1！巴西宣布印尼為第十個成員國 專家：印尼外交政策重大轉向

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-07 10:11

‌



今年金磚國家主席國巴西周一 (6 日) 宣佈印尼成為金磚國家正式成員。在去年 11 月俄羅斯喀山金磚峰會時，確認印尼、馬來西亞、泰國、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、哈薩克、烏茲別克、烏干達成為金磚夥伴國。

中國外交部周一表示，印尼作為發展中大國和「全球南方」重要力量，高度認同金磚精神，積極參與「金磚 +」合作。印尼正式加入金磚，符合金磚國家和「全球南方」共同利益，相信將為金磚機制發展作出積極貢獻。

‌



該部還說，金磚國家是促進「全球南方」團結合作的重要平台，推動全球治理體系變革的重要力量，始終致力於維護多邊主義、捍衛公平正義、促進共同發展。 金磚大家庭迎來新成員，順應「全球南方」群體性崛起的歷史大勢。中國願同印尼及其他金磚成員一道攜手構建更全面、緊密、務實、包容的夥伴關係，促進「大金磚合作」高質量發展，為推動構建人類命運共同體作出更大的「金磚貢獻」。

有觀點認為，加入金磚是印尼新總統普拉伯沃將印尼塑造為全球南方國家領導者的更廣泛策略的一部分，金磚國家正是展示這點的完美平台。

印尼艾爾朗加大學國際關係講師 Radityo Dharmaputra 表示，加入金磚是普拉伯沃彰顯其權威和高調外交觀點的方式，希望利用金磚國家這個平台為雅加達謀求「全球地位」。