search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調降至81.39元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)提出目標價估值：中位數由86.82元下修至81.39元，調降幅度6.25%。其中最高估值132元，最低估值50.64元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予浦項鋼鐵控股評價：積極樂觀16位、保持中立1位、保守悲觀3位。

浦項鋼鐵控股今(3日)收盤價為49.95元。近5日股價下跌6.25%，標普指數上漲1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股PKX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
浦項鋼鐵控股49.95-3.24%

延伸閱讀


Empty