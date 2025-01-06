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鉅亨速報

營收速報 - GIS-KY(6456)12月營收71.12億元年增率高達50.97％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15


GIS-KY(6456-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣71.12億元，年增率50.97%，月增率5.65%。

今年1-12月累計營收為699.86億元，累計年增率-1.9%。

最新價為48.65元，近5日股價下跌-6.69%，相關光 電 業下跌-2.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-276 張
  • 外資買賣超：-254 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 71.12億 51% 6%
24/11 67.32億 2% 5%
24/10 64.11億 -16% -3%
24/9 65.91億 8% 4%
24/8 63.21億 13% 16%
24/7 54.59億 -5% -4%

GIS-KY(6456-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控及顯示模組之生產及銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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