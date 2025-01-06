營收速報 - GIS-KY(6456)12月營收71.12億元年增率高達50.97％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15
GIS-KY(6456-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣71.12億元，年增率50.97%，月增率5.65%。
今年1-12月累計營收為699.86億元，累計年增率-1.9%。
最新價為48.65元，近5日股價下跌-6.69%，相關光 電 業下跌-2.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-276 張
- 外資買賣超：-254 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|71.12億
|51%
|6%
|24/11
|67.32億
|2%
|5%
|24/10
|64.11億
|-16%
|-3%
|24/9
|65.91億
|8%
|4%
|24/8
|63.21億
|13%
|16%
|24/7
|54.59億
|-5%
|-4%
GIS-KY(6456-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控及顯示模組之生產及銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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