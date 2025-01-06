search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 大量(3167)12月營收3.47億元年增率高達124.54％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 18:15


大量(3167-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.47億元，年增率124.54%，月增率8.6%。

今年1-12月累計營收為25.99億元，累計年增率101.15%。

最新價為103元，近5日股價下跌-10.27%，相關電機機械下跌-0.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-294 張
  • 外資買賣超：-188 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-108 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.47億 125% 9%
24/11 3.20億 102% -1%
24/10 3.22億 103% 16%
24/9 2.76億 129% 22%
24/8 2.26億 115% 4%
24/7 2.19億 168% 26%

大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收大量

相關行情

台股首頁我要存股
大量1032.49%
美元/台幣32.862-0.17%

延伸閱讀


Empty