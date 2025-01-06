營收速報 - 大量(3167)12月營收3.47億元年增率高達124.54％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 18:15
今年1-12月累計營收為25.99億元，累計年增率101.15%。
最新價為103元，近5日股價下跌-10.27%，相關電機機械下跌-0.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-294 張
- 外資買賣超：-188 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-108 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.47億
|125%
|9%
|24/11
|3.20億
|102%
|-1%
|24/10
|3.22億
|103%
|16%
|24/9
|2.76億
|129%
|22%
|24/8
|2.26億
|115%
|4%
|24/7
|2.19億
|168%
|26%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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