永豐金證券量交生態圈全方位整合，創新技術榮獲國際肯定

鉅亨研報 2025-01-06 16:27

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XQ IOS 版手機下單恢復! 投資人輕鬆實現量化交易!

台股量化交易持續增溫，龍頭券商永豐金證券以「生態圈整合」、「服務升級」、「創新技術」三大策略，加速深化應用，展現亮眼成果，並歷時三年在量化創新技術開發「全智動金融商品配置管理平台」，獲國際機構獎項肯定。

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永豐金證券指出，量化交易生態圈的形成與壯大，是發展量化交易的重要策略，連續六年籌辦量化交易論壇「41AI 日」，吸引量化投資人走出電腦進入實體交流，並自前年起舉辦程式自動交易競賽，去年更全台巡演「量化交易揭密」講座，吸引近千位投資人報名參與。去年 11 月正式啟用全台首創量化交易體驗館「豐萃基地」，以「虛實整合」為量化交易投資人提供共同學習的實體場域。

API 與 XQ 是量化交易的重要工具之一，永豐金證券透過 API 介接功能，與嘉實資訊無縫對接，2024 年 12 月已開放 XQ APP iOS 下單功能，投資者可以透過熟悉的工具快速連接永豐金證券的系統進行交易，大幅提升操作便利性。

永豐金證券量化團隊在創新技術上更是不遺餘力，歷時三年開發「全智動金融商品配置管理平台」，藉由四大核心技術「選因子」、「挑策略」、「配商品」及「控風險」榮獲國際兩大機構肯定：國際商業雜誌《International Business Magazine》頒發「最佳資產管理技術」獎，以及全球銀行及金融評論《Global Banking and Finance Review》評選為「臺灣最佳 AI 投資平台」。