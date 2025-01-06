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鉅亨速報

營收速報 - 貿聯-KY(3665)12月營收46.42億元年增率高達33.07％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15


貿聯-KY(3665-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣46.42億元，年增率33.07%，月增率-5.47%。

今年1-12月累計營收為540.79億元，累計年增率6.24%。

最新價為628元，近5日股價上漲0.67%，相關其他電子下跌-2.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+470 張
  • 外資買賣超：+627 張
  • 投信買賣超：-271 張
  • 自營商買賣超：+114 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 46.42億 33% -5%
24/11 49.11億 19% -0%
24/10 49.11億 9% 7%
24/9 45.90億 7% 1%
24/8 45.59億 5% -9%
24/7 50.11億 12% 17%

貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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