營收速報 - 貿聯-KY(3665)12月營收46.42億元年增率高達33.07％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15
貿聯-KY(3665-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣46.42億元，年增率33.07%，月增率-5.47%。
今年1-12月累計營收為540.79億元，累計年增率6.24%。
最新價為628元，近5日股價上漲0.67%，相關其他電子下跌-2.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+470 張
- 外資買賣超：+627 張
- 投信買賣超：-271 張
- 自營商買賣超：+114 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|46.42億
|33%
|-5%
|24/11
|49.11億
|19%
|-0%
|24/10
|49.11億
|9%
|7%
|24/9
|45.90億
|7%
|1%
|24/8
|45.59億
|5%
|-9%
|24/7
|50.11億
|12%
|17%
貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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