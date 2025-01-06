iPhone 16 系列成蘋果降價最快機種 天貓官旗最多直降1,000元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-06 10:10

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中國天貓官方上周六（4 日）發布微博，稱蘋果 (AAPL-US) 天貓官方旗艦店公布年貨節政策，全線產品驚喜直降，iPhone 最多直降人民幣（下同）1,000 元，並支持 12 期免息和以舊換新補貼。

據《IT 之家》上周六報導，#iPhone16 成蘋果系列降價最快機型 #成為熱議話題，閱讀量 254.8 萬，不少網友認為中國消費者對手機價格越來越敏感了，智慧手機的價格也逐漸跳水到「真香價」。

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蘋果表示，在 2025 天貓年貨節期間（即 2025 年 1 月 6 日 20:00:00 起至 2025 年 1 月 20 日 23:59:59 止），大約準備了 60,300 支 iPhone 16 Pro / 16 Pro Max、30,200 支 iPhone 16/16 Plus。

iPhone 16 全系列直降 800 元，加上 200 元驚喜券後，最多優惠 1,000 元，到手價 4,999 元起。

京東上周六也啟動蘋果年貨節活動，iPhone 16 系列領券立減 1,000，以舊換新再補 500 起，再享 12 期免息，還可加上全中國可用的杭州和陝西消費券。

比如原價 9,999 元的 iPhone 16 Pro Max 256GB，加上杭州消費券後，僅需 8,899 元，加上陝西消費券後，僅需 8,799 元。

原價 5,999 元的 iPhone 16 128GB，加上杭州消費券後，僅需 4,999 元，加上陝西消費券後，僅需 4,899 元。

蘋果降價的背後，是蘋果手機在中國的銷售面臨一定壓力。

蘋果的 2024 年度第四季財報（截至 2024 年 9 月 28 日）顯示，大中華區收入為 150.33 億美元，是唯一一個收入下滑的市場。

Counterpoint 的報告也顯示，2024 年 10 月 18 日到 11 月 10 日的「雙 11」購物節期間，iPhone 手機在中國的銷量下降了兩位數。相比之下，Pura 70 和 Mate 60 系列降價促銷，主要競爭對手華為實現了 7% 銷量增長。

Apple Intelligence 在一些地區已在落地，但在中國落地還沒有明確時間表。