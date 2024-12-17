為台爭光！新光金蟬聯道瓊永續指數雙榜 勇奪保險組世界第一

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 15:07

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全球 ESG 最高榮譽的道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices,DJSI) 於台灣時間 12 月 16 日晚間公布 2024 年最新評選榜單，新光金控連續 4 年入選世界指數 (DJSI World) 成分股、連續 2 年入選新興市場指數 (DJSI-Emerging Markets) 成分股雙榜，並名列全球保險業受評公司第一名，總得分 93 分更創下 DJSI 保險組自 2016 年以來最高分紀錄，不僅晉升為世界級產業領導者地位，也讓全世界看見台灣企業在永續發展領域的卓越成就。

DJSI 為全球最具權威的 ESG 績效評比指數之一，以投資人視角檢視受評企業之永續推動成效。受邀評選企業每年不僅需回覆其在經濟治理、環境、社會各面向之具體推動成果，更需就最新的 ESG 趨勢重點議題進行回應，且最終僅有位列全球各產業 ESG 評分最高的前 10％企業，方能入選成分股，競爭相當激烈。

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此次評比，新光金控榮獲全球保險業第一的殊榮，在環境面、社會面、經濟治理面成績均位居全球前 1%。在 18 項評選面向中，共計 17 項得分排名全球前 10%；其中包括「報導透明度」、「重大性」、「商業道德」、「公共政策影響力」、「稅務政策」、「永續金融」、「脫碳策略」、「人權」、「普惠金融」、「客戶關係管理」、「隱私權保護」等 11 項更獲得滿分或最高分，在在彰顯新光金控擘劃永續策略上的完整度，以及全方位提升的永續績效。

新光金控在國際永續評比得以年年成長的關鍵，主要是將 ESG 思維融入企業文化與整體營運策略，並聚焦「低碳」、「創新」、「共好」三大永續策略主軸，開展各項行動方案與設定目標，透過每季檢視 ESG 推動成效、功能性委員會層級之企業永續經營委員會監督與指導下，落實推動各項永續發展。

低碳

新光金控依循 SBTi 1.5℃情境設定海內外全據點自身營運與投融資組合減碳目標，在自身營運減碳上，透過自主節能、汰換耗能設備、興建綠建築、增建太陽能裝置、提升再生能源使用及導入內部碳定價等方式，目標至 2030 年碳排減降 42％。為加速集團低碳轉型，公司高階主管薪酬亦與溫室氣體減量績效連結，藉此彰顯公司整體由上而下積極減碳的決心。

在資金影響力上，新光金控的金融資產將依循目標逐步減碳，降低對煤炭及非典型油氣的暴險部位，並貫徹機構投資人盡職治理精神，持續與投融資客戶議合，透過會議、訪談及舉辦論壇等方式鼓勵客戶訂定 SBT 減碳目標，並擴大綠色投融資規模，引領產業綠色轉型。

創新

新光金控以「數位扎根，驅動轉型」為數位發展核心策略，運用 AI 技術加速數位、永續雙軸轉型，推動「智能防漂綠」、「反洗錢負面新聞彙整」等專案，成功奠基在資安及合規基礎上，優化業務流程並發揮營運優勢。此外，新光金控在推動普惠金融上也不遺餘力，針對微型企業、弱勢族群提供多元創新之商品及服務，如：微型企業貸款、青年好貸、希望之光家庭扶助貸款等，以期透過財務性和非財務性支持的方式，促進普惠金融發展。

共好

新光金控將員工視為公司永續經營的重要夥伴，以成就幸福職涯為根基，長期透過內外部教育訓練支持員工職涯賦能，並成立「性別平等推展委員會」，由高階主管帶領推動多元、平等、共融（Diversity, Equity, Inclusion, DEI) 的職場環境，鼓勵員工積極參與性平意識及權益教育訓練，彰顯新光金控由上而下實踐多元共融。

除推動性平組織與機制外，新光金控為促進員工家庭與工作間的平衡，除了提供員工彈性工時、居家辦公的選擇，更提供優於法令的 (陪) 產檢假及 (陪) 產假、有薪家庭照顧假、人工好孕假等。2024 年新光金控首度榮獲「臺北市職場性別平等認證 - 銅質獎」，子公司新光銀行獲「入圍獎」、元富證券獲「金質獎」及「創意獎」等殊榮，顯示公司推動性別平等與多元包容之成果亦受政府機關肯定。

除 DJSI 外，新光金控今年在國內外多項永續評比中也有出色表現，如同樣為國際 ESG 權威級評比之一的 MSCI ESG 評級即給予新光金控 AAA 級最高水準的肯定；在國內部分，新光金控與子公司更囊括逾 30 項永續大獎，包括國家永續發展獎、國家企業環保獎、台灣企業永續獎 (TCSA)、全球企業永續獎 (GCSA)、台灣永續投資獎 (TSIA) 等，展現新光金控積極實踐永續行動所累積的豐碩成果。

新光金控董事長魏寶生表示，此次蟬聯入選 DJSI 世界指數及新興市場指數雙榜佳績，並同時榮登保險業全球與台灣的雙料冠軍，不僅是對新光的一大肯定，激勵企業持續攜手員工、客戶、供應商、企業夥伴等利害關係人共同努力，更讓長期投入永續發展的經營團隊及全體同仁備感榮耀。