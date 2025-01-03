民盛應用看好業績成長 將加入碳纖技術及產業垂直整合規劃

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 19:17

‌



復盛應用 (6670-TW) 持股 65.3% 的冰上、極限運動裝備專業代工大廠民盛應用 (7811-TW) 將於 6 日以每股 120 元登錄興櫃交易，民盛致力提供縫紉工藝、塑膠射出和金屬沖壓三大類製程的高度整合生產製造之外，民盛也將結合復盛應用成熟的碳纖材料應用，再開拓新的業務機會。

民盛應用今 (3) 日召開法人說明會，民盛除看好 2025 年業績的成長之外，公司也已著手評估相關材料供應商與生產線的併購機會，實現產品線互補。

‌



民盛自結 2024 年前 11 月營收 23.82 億元，稅後純益達 2.21 億元，已超越 2023 年全年，每股純益達 7.4 元，預計於今 (2025) 年第四季送件申請上櫃交易。

民盛目前股本爲 3.04 億元，由復盛應用持股 65.3%，民盛目前在泰國 4 家子公司，並提供的功能鞋及護具涵蓋的運動領域包含曲棍球運動、越野及競速摩托車、棒球及壘球、袋棍球直排輪等。民盛致力提供縫紉工藝、塑膠射出和金屬沖壓三大類製程的高度整合生產製造，可應用於各式運動的鞋靴及全身性護具產品，為運動領域一線品牌提供全系列產品線。

民盛主要客戶包括曲棍球品牌 Bauer、棒球裝備品牌 Easton，以及摩托車靴品牌 Alpinestars，都是具有高市場占有率的龍頭廠商。

就民盛的營收比重來看，冰上曲棍球、越野重機、直排輪、滑雪等運動項目使用的功能鞋占 57.39%，運動使用全身性護具裝配占 37.93%。