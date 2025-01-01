復盛旗下民盛1/6登錄興櫃 去年前11月自結EPS達7.4元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-01 11:08

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復盛應用 (6670-TW) 旗下冰上、極限運動裝備專業代工大廠民盛應用 (7811-TW) 將在 1 月 6 日以每股 120 元登錄興櫃交易，公司自結 2024 年前 11 月營收 23.82 億元，稅後純益達 2.21 億元，已超越 2023 年全年，每股純益達 7.4 元，預計於今 (2025) 年第四季送件申請上櫃交易。

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民盛目前股本爲 3.04 億元，由復盛應用持股 67.81%，民盛目前在泰國 4 家子公司，並提供的功能鞋及護具涵蓋的運動領域包含曲棍球運動、越野及競速摩托車、棒球及壘球、袋棍球直排輪等。民盛致力提供縫紉工藝、塑膠射出和金屬沖壓三大類製程的高度整合生產製造，可應用於各式運動的鞋靴及全身性護具產品，為運動領域一線品牌提供全系列產品線。

就民盛的營收比重來看，冰上曲棍球、越野重機、直排輪、滑雪等運動項目使用的功能鞋占 57.39%，運動使用全身性護具裝配占 37.93%。

民盛自結 2024 年 1-11 月營收 23.82 億元，毛利率 24.14%，稅後純益達 2.21 億元，營收及獲利已超越 2023 年全年，每股純益已達 7.4 元，