營收速報 - 羅昇(8374)12月營收3.90億元年增率高達81.9％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15
今年1-12月累計營收為36.80億元，累計年增率20.59%。
最新價為134元，近5日股價下跌-5.86%，相關電機機械下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-990 張
- 外資買賣超：-987 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.90億
|82%
|-6%
|24/11
|4.14億
|78%
|1%
|24/10
|4.11億
|80%
|18%
|24/9
|3.48億
|25%
|-13%
|24/8
|4.00億
|57%
|61%
|24/7
|2.48億
|0%
|-3%
羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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