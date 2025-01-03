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鉅亨速報

營收速報 - 羅昇(8374)12月營收3.90億元年增率高達81.9％

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 17:15


羅昇(8374-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.90億元，年增率81.9%，月增率-5.91%。

今年1-12月累計營收為36.80億元，累計年增率20.59%。

最新價為134元，近5日股價下跌-5.86%，相關電機機械下跌-1.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-990 張
  • 外資買賣超：-987 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.90億 82% -6%
24/11 4.14億 78% 1%
24/10 4.11億 80% 18%
24/9 3.48億 25% -13%
24/8 4.00億 57% 61%
24/7 2.48億 0% -3%

羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收羅昇

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