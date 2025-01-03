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〈焦點股〉安集搭無人機熱潮 股價高飛連噴兩根漲停

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-03 12:53

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安集董事長黃國棟。(鉅亨網資料照)

安集 (6477-TW) 近年積極投入 3D 列印事業，目前已接獲美國無人機業者的小量訂單，受惠無人機題材延燒，今 (3) 日股價再度高飛，連噴兩根漲停，鎖在 34 元，創下近兩個月來新高。

安集自 2018 年開始投入金屬 3D 列印事業，在無人機零部件及高價自行車零組件開發已有所斬獲，公司最大股東欽揚科技，今年成功開發出 MIT 金屬 3D 列印機，使集團一條龍優勢更加確立，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，成功建立非紅供應鏈。


安集近期更接到美國無人機公司之重要零部件小量產單，為多年的耕耘開創新局，另外，安集去年以金屬 3D 列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，為台灣無人機非紅供應鏈貢獻一己之力。

安集現階段面臨國內模組需求疲弱的困境，不過，公司預估今年一般模組市場將好轉，同時也積極往海上型模組、光電建材與金屬列印事業推進，力求突破目前營運困境。

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