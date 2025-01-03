〈焦點股〉低軌衛星類股走強 華通帶量突破整理區挑戰年線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 11:13

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PCB 廠華通 (2313-TW) 在今 (3) 日出現 1.8 萬張的大量推升股價，大漲逾 4%，，股價最高達 72.3 元，突破平台整理區，挑戰年線，主要因 在 2024 年第四季低軌衛星板、平板電腦板及 NB 板出貨量明顯增長。同時，昇達科 (3491-TW) 漲停也激族群上揚。

華通在 2024 年第四季非手機板出貨量的竄升，法人估第四季營收將可望衝高到接近 200 億元 的水準。

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華通於 2023 年在泰國亞洲工業園區購置基地，佔地面積約 18 萬平方公尺，是公司在東南亞的第一個生產基地。目前第一工廠及辦公大樓於 2024 年中竣工，設備都已陸續裝機試車，產線調校順利，聘用員工 700 人，預計將於 2025 年正式量產。

華通掌握四大低軌衛星 (LEO) 業者訂單，泰國廠一期主要生產 LEO 用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添 AI 伺服器及網通等高階 HDI 系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。