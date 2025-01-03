〈焦點股〉低軌衛星類股走強 華通帶量突破整理區挑戰年線
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 11:13
PCB 廠華通 (2313-TW) 在今 (3) 日出現 1.8 萬張的大量推升股價，大漲逾 4%，，股價最高達 72.3 元，突破平台整理區，挑戰年線，主要因 在 2024 年第四季低軌衛星板、平板電腦板及 NB 板出貨量明顯增長。同時，昇達科 (3491-TW) 漲停也激族群上揚。
華通在 2024 年第四季非手機板出貨量的竄升，法人估第四季營收將可望衝高到接近 200 億元 的水準。
華通於 2023 年在泰國亞洲工業園區購置基地，佔地面積約 18 萬平方公尺，是公司在東南亞的第一個生產基地。目前第一工廠及辦公大樓於 2024 年中竣工，設備都已陸續裝機試車，產線調校順利，聘用員工 700 人，預計將於 2025 年正式量產。
華通掌握四大低軌衛星 (LEO) 業者訂單，泰國廠一期主要生產 LEO 用板，後續將視客戶需求提升產品結構，並規劃增添 AI 伺服器及網通等高階 HDI 系統板產線，泰國廠將扮演公司未來成長的重要角色。
華通 2024 年第三季營收 201.9 億元，毛利率 17.95%，季增 2.96 個百分點，年增 2.07 個百分點，稅後純益 17.97 億元，單季每股純益 1.51 元。華通 2024 年前三季營收 526.32 億元，毛利率 15.88%，年增 1.49 個百分點，前三季稅後純益 39.42 億元，年增 49.45%，每股純益 3.31 元。
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