出售美墨邊境牆建材 馬斯克：拜登100%叛國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-03 10:41

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「100% 叛國。」美國億萬富翁馬斯克周四（2 日）在社交平台 X 指責即將卸任的美國總統拜登「犯下叛國罪」，理由是拜登政府變賣原本用於修建美墨邊境牆的物資。

馬斯克是在回應一位用戶的帖子時作出上述表述。根據該用戶的說法，拜登政府並未確保邊境安全。「他們故意開放邊境。這是叛國行為。」

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這名網友表示，拜登政府以非常低的起拍價出售墨西哥邊境建牆的材料，並拆除邊境圍欄。「是時候追究責任了。」

帖子還配了一張拍賣網站的截圖，圖中顯示，一些存放在亞利桑那州皮納爾民用機場的鋼材，每塊起拍價均為 5 美元。

亞利桑那州是非法越境熱點地區，該地區南部與墨西哥接壤。在上個任期，美國準總統川普在此搭建邊境牆，試圖阻止非法移民。但民主黨反對，包括拜登在內，邊境牆至今未完成。

去年 12 月初，美國媒體《Daily Wire》披露拜登政府在川普即將上任前幾周拍賣美國建邊境牆所用材料。

該媒體當時獲得了一段由美國邊境巡邏隊一名特工提供的影片，畫面顯示，未使用的邊境牆鋼材被卡車從亞利桑那州一處檢查點拖走。

這名特工透露，運出的材料主要來自 3 個邊境檢查點，據他估算，每天被運走的材料能搭建半英里的邊境牆，他認為拜登政府是希望在 2024 年耶誕前將這些材料處理完畢。

此後，《國會山報》援引川普過渡團隊公關主管史蒂芬 · 張的聲明，稱川普向德克薩斯州法院提出要求，希望法院介入調查，停止材料拍賣。最終，法院下令禁止拜登政府出售材料。