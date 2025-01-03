終結上汽18年銷售王寶座！陸媒：比亞迪2024年逾427萬輛銷量 躋身全球前六大車廠

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-03 13:50

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中國車市銷售王寶座易主，電動車巨擘比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 2024 年終結國有車廠上汽集團 (600104-CN) 連 18 年稱霸紀錄，成為中國最大汽車集團。

騰訊新聞汽車自媒體「象視汽車」今 (3) 日在專欄中指出，比亞迪去年以 427.21 萬輛銷量再創新高，較上汽的 401.3 萬輛高出約 26 萬輛。2023 年，上汽銷量較比亞迪多出近 200 萬輛。

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2024 年對比亞迪來說，是極其瘋狂的一年，比亞迪上月熱銷 51.48 萬輛，連 3 月銷量超過 50 萬輛。比亞迪去年月銷量從年初 20 萬輛出頭，到第二季的 30 多萬，9 月 40 多萬，再到第四季 50 多萬，比亞迪一路上演著堪稱行業奇蹟的速度。

過去幾十年，中國車廠一年能賣上百萬輛，就是可以開慶功宴值得大書特書的喜事了，但比亞迪去年賣破 400 萬輛，正帶領中國汽車觸及從未到過的新高度。

除銷量數據外，比亞迪在很多關鍵指標上早已超越上汽集團。2024 年上半年，上汽營收下滑 12.82% 至人民幣 2846 億元，比亞迪同期營收勁增 15.76% 至 3011 億元，日均 16.5 億元，反超上汽集團。

凈利潤方面，上汽同期下滑 6.45% 至 66.28 億元，比亞迪則年增 24.44% 至 136.3 億元，不僅遠超上汽且高出一倍有餘。

比亞迪全面超越上汽既是自主品牌對合資品牌的超越，也是新能源汽車對傳統燃油車的超越。

作為國有車廠，上汽在合資汽車時代緊抱德國福斯和美國通用兩條大腿，主要透過合資燃油車創造屬於自己的 18 連冠歷史，而比亞迪則堅持自力更生，停產傳統燃油車，押注新能源汽車，得以在汽車產業百年未有之大變局中後來居上，實現市場、銷量、品牌等大爆發。

帶領比亞迪成為終結者的創辦人王傳福並非一蹴而就，而是用了整整 30 年時間。1994 年，王傳福辭職下海創辦比亞迪，走上自主創新、技術驅動之路。

2020 年，比亞迪造出刀片電池，背後是 18 年磷酸鐵鋰技術路線的堅守，而 2021 年推出的 DM-i 超級混動，背後則是 17 年插混技術路線的積累，同年推出 e 平台 3.0，背後是 11 年電動車平台化路線的堅持，前年推出易四方，背後是 19 年對四電機的持續研究。

核心技術的突破和領先，造就著比亞迪銷量不斷創新高。2020 年才 40 萬輛出頭的比亞迪，短短四年內飆漲 10 倍，展現強大的爆發力。