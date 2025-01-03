〈陸股盤後〉市場等待刺激措施 深證成指摔落一萬關 零售百貨股掀跌停潮

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-03 16:05

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中國 A 股三大指數周五 (3 日) 在新年第二天交易持續挫跌，上證指數(SSEC) 雖驚險守住 3200 點，但深證成指 (SZI) 失守 1 萬點大關，因投資人在中國國債殖利率創歷史新低，持續等待北京刺激政策的訊號。

滬指周五收盤收黑 1.57% 至 3211.43 點，深證成指收低 1.89% 至 9897.12 點，創業板指跌 2.16% 至 2015.97 點。滬深北三市成交額人民幣 1.4097 兆元。

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大盤方面，多數類股下跌，商貿零售股集體大幅調整，旅遊餐飲、食品飲料、紡織服裝等消費族群集體下挫，大連聖亞、長白山、萊茵體育跌停，西安飲食、西安旅遊跌逾 9%，君亭酒店與全聚德跌逾 8%，雲南旅遊也跟跌。此外，科技股也全線下挫，AI 應用、算力方向領跌，券商、半導體、房地產跌幅靠前。

商貿百貨族群出現跌停潮，海寧皮城、上海九百、歐亞集團、友阿股份、中百集團、百大集團、愛施德、家家悅、友好集團、永輝超市、紅旗連鎖、茂業商業、武商集團、寧波中百、中興商業、合百集團、新華百貨、麗人麗妝、南寧百貨、中央商場、供銷大集與大連友誼均跌停。

貴金屬族群則逆市上漲，曉程科技、四川黃金漲逾 6%，山東黃金漲超 4%，赤峰黃金等跟漲，煤炭股也一度走強，安源煤業與泰隆漲停，淮河能源等漲超 3%，電投能源漲逾 1%。

Wind 統計顯示，滬深北三市共 609 檔股票上漲，4724 檔下跌，平盤 45 檔。另據大智慧 VIP 數據，三市共有 61 檔股票漲幅在 9% 以上，218 檔股票跌幅在 9% 以上。

華龍證券指出，一月市場面臨一定的擾動因素，如川普即將上任且川普宣稱對中國商品加徵關稅，短期恐為國內市場帶來一些不確定因素。從市場近期的量能表現來看，較前期量能有較明顯下降，市場資金較前期趨於謹慎。短期如何穩定資金面，並且引入更多的增量資金，或對穩定市場發揮重要作用。

華安證券表示，短期市場上漲動能不足，重點挖掘結構性機會。數據顯示，12 月經濟數據改善放緩，PMI 數據同步顯示 12 月數據邊際回落，經濟基本面缺乏持續強勁改善的信心，對政策發力依賴度仍較高。同時 1 月也處於傳統的政策空窗期，宏觀政策預期較難集聚。市場重新上漲契機恐需等到 2 月，川普措施落地和市場重新凝聚對「兩會」的政策預期。

光大證券認為，2025 年 A 股「春季躁動」行情或將逐步開啟。A 股市場幾乎每年都存在「春季躁動」行情，央行貨幣政策調整、重要經濟數據公佈、重要會議召開等均可催化春季行情。

萬聯證券則表示，當前 A 股投資人情緒處於修復階段，交投熱度的回升需要提振市場信心、吸引中長期資金入市等政策效果進一步顯現，2025 年市場可望延續震盪上行的走勢。