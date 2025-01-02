蘋果中國官網突然宣布降價 最多降人民幣800元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-02 16:16

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2025 年伊始，蘋果 (AAPL-US) 突然降價，蘋果中國官網周四（2 日）公布了名為「叱咤福利」的新年促銷活動，凡是 1 月 4 日至 7 日，以符合條件的支付方式購買指定產品的用戶，最多可立省 800 元人民幣（下同）。

據《界面新聞》報導，蘋果中國表示，每個產品類別限購 2 件，換購新款 iPhone 另有折抵優惠。

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此次促銷範圍涵蓋 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods、Apple Pencil 等品類，但蘋果中國強調，Apple Store 零售店內可參與本次優惠活動的商品數量有限，售完即止。

具體來看，iPhone 降價的產品主要集中在 iPhone14、iPhone15，以及去年 9 月蘋果最新推出的 iPhone 16 系列。iPhone 16 系列上市時間雖最短，但優惠幅度最大，iPhone 16 Pro 或 iPhone 16 Pro Max 最多優惠 500 元。

Mac 產品的優惠力度在本次促銷活動中最大，13 英寸 MacBook Air（M2）可優惠 600 元，15 英寸 MacBook Air （M3） 則直接降價 800 元。其他幾類產品的降幅基本在 100 元至 400 元之間。

蘋果中國指出，折抵換購服務由折抵服務合作夥伴提供，實際折抵金額可能低於預估價值，具體金額取決於裝置的狀況、配置、推出年份，以及發售國家或地區。

這並非蘋果發布 iPhone 16 系列之後首次降價。去年 10 月，天貓蘋果官方旗艦店優惠活動顯示，iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 等系列產品均享受不同程度的折扣力度，當時蘋果發布僅 1 個月的 iPhone 16 系列也在優惠活動的範圍。

在去年 5 月，蘋果天貓官方旗艦店也曾展開 iPhone 15 系列促銷活動，加上官方立減和蘋果優惠券，當時 iPhone 15 系列最多優惠 2,250 元（1TB 版本 iPhone 15 Pro Max），最少優惠 1,400 元（128G 版本 iPhone 15）。

以此來看，本次蘋果中國突然降價，幅度不算大，但仍可助蘋果趕在春節來臨之前提升一波銷售業績，並在蘋果與中國國產手機品牌的競爭中拔得新年頭籌。