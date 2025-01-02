2025首場除息秀陷貼息窘境 聯發科除息29元股價挫2.53%

台股今 (2) 日迎來 2025 年開紅盤，但受美股走弱影響、呈現開低走低，開盤沒多久就摜破 2 萬 3 千點大關，聯發科 (2454-TW) 除息行情也受大盤干擾，此次預計每股配發 29 元現金股利，開盤最高一度達 1400 元，隨後因賣壓湧現，翻黑下挫 2.53%，終場收在 1350 元，陷入貼息窘境。