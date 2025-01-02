2025首場除息秀陷貼息窘境 聯發科除息29元股價挫2.53%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-02 16:34
台股今 (2) 日迎來 2025 年開紅盤，但受美股走弱影響、呈現開低走低，開盤沒多久就摜破 2 萬 3 千點大關，聯發科 (2454-TW) 除息行情也受大盤干擾，此次預計每股配發 29 元現金股利，開盤最高一度達 1400 元，隨後因賣壓湧現，翻黑下挫 2.53%，終場收在 1350 元，陷入貼息窘境。
聯發科 2023 年封關股價為 1,015 元，去年受惠旗艦市場有所斬獲，股價一路扶搖直上，並在去年 6 月時衝上 1,500 元新高價，2024 年封關日則收在 1,415 元。
聯發科去年上半年稅後純益達 572.51 億元，年增 74.34%，每股稅後純益 36.04 元，此次配發 29 元，配發率高達 8 成，聯發科強調，公司致力於持續創造價值，回報公司長期股東。
聯發科此次預計配發 464.49 億元，現金股利發放日期為 1 月 24 日，趕在今年農曆年前發放。
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