《富比世》：2025年加密貨幣將被重新定義 正醞釀7大趨勢

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-02 16:06

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1) 價格創新高和美國的比特幣儲備

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加密資產管理公司 Bitwise 預測，如果美國建立類似石油或黃金的戰略儲備，比特幣的價格將達到 20 萬美元，甚至 50 萬美元。邏輯是：美國官方的比特幣儲備將引發全球 FOMO。

川普政府預計將成為迄今為止對加密貨幣最友善的政府。包括財政部、商務部、美國證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）、人工智慧與加密貨幣沙皇，都能看見加密貨幣支持者作為領導。

總部位於華盛頓特區的區塊鏈協會執行長克 Kristin Smith 表示，「這是一個為產業制定良好政策的真正機會，」她認為將看到政府各部門的共同努力、立法推動市場結構和穩定幣，以及大量創新回歸美國的重大轉變。

3) 新的加密 IPO 與風投資本進入

加密貨幣 IPO 的進度正在升溫，預計有五家相關企業在 2025 年上市，包括：Circle、Figure、Kraken、Anchorage Digital 及 Chainalysis。

Dragonfly 的 Hadick 表示：「我預計 LP（加密創投機構的有限合夥人）市場會變得更好，他們會希望將更多資金投入加密貨幣。許多傳統的 Web2 交叉基金將重返 Web3 領域。」

4) 加密相關企業被納入主要股票指數

MicroStrategy 聯合創始人兼執行董事長 Michael Saylor 的「比特幣國庫」策略（出售債券和股票以囤積比特幣）已將其價值 860 億美元的企業推入標準普爾 500 指數前 100 名公司之列。這項變更可能會讓 MicroStrategy 進入指數追蹤基金，從而加入無數美國投資者的投資組合。

分析師表示，今年上漲 70% 的 Coinbase 也可能加入這項令人垂涎的指數。

5) 穩定幣激增

隨著美國即將推出備受期待的穩定幣立法，穩定幣產業可望迎來爆炸性成長，市值可望翻倍，達到 4,000 億美元。根據 Bitwise 的數據，2024 年穩定幣交易額達到 8.3 兆美元，幾乎與 Visa 的 9.9 兆美元支付額相當。

同時，下一代「穩定幣 2.0」模式正在悄悄興起。紐約加密貨幣分析公司 Delphi Digital 的研究主管 Ceteris 解釋說：「有許多新的穩定幣模式正在向代幣持有者或實際吸引用戶的應用程式回饋收入。我認為這些模式具有顛覆性。」

6) 傳統資產代幣化加速

貝萊德執行長 Larry Fink 多年來一直在宣傳代幣化。從房地產到藝術品，一切可能很快就會有代幣。代幣化最大的好處是：即時結算、比傳統證券化成本更低、全天候流動性和透明度。

三年前，加密貨幣產業僅將 20 億美元的現實世界資產 (RWA) 代幣化，包括私人信貸、美國債務、大宗商品和股票。如今，這一數字已接近 140 億美元。創投公司 ParaFi 預測，到 2030 年，代幣化的 RWA 市場規模可能飆升至 2 兆美元，預示著資產所有權和交易將發生重大轉變。

7) 新的應用程序，更好的基礎設施

2024 年底的流行語是 AI 代理，這一趨勢已經初露鋒芒，但分析師對此持謹慎態度。實用的人工智慧代理數量稀少且尚處於早期階段。

Delphi 的 Ceteris 認為，「代理之所以令人興奮，是因為它們非常新穎… 但無論好壞，它都可能是本輪週期中最大的泡沫。」

儘管區塊鏈產業仍然支離破碎，大多數去中心化應用尚未成為主流，但打造強大基礎設施的工作仍在繼續。Ceteris 指出：「Solana 為高吞吐量區塊鏈時代確立了趨勢，幾乎每個新鏈都是在這種趨勢下推出的，因此將誕生大量廉價的區塊空間。」