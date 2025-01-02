〈焦點股〉「最便宜AI股」泰金寶去年漲195% 紅盤日股價續創14年新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 10:44

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被稱為「最便宜的 AI 股」泰金寶 (9105-TW) 持續受惠 AI 加持，今 (2) 日迎來紅盤日，泰金寶無懼大盤今天跌逾百點，早盤價量齊揚，股價進逼 10 元關卡，續創 2010 年 10 月以來新高，成交也爆量超過 12 萬張。

泰金寶早盤以 9.48 元開高，股價最高漲至 9.79 元，漲幅逾半根停板，截至上午 10 點 16 分，股價暫報 9.78 元，漲幅 5.05%，持續站穩所有均線，成交爆量超過 12 萬張。至於三大法人上周籌碼動向，上周合計買超 1.8 萬張。

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泰金寶積極切入 AI 伺服器領域，加上與台達電 (2308-TW) 旗下泰達電簽署合作備忘錄，聚焦工業機器人業務，股價在 2024 年水漲船高，全年漲幅達 195%，三大法人也在 2024 年買超泰金寶 8.2 萬張。

泰金寶與客戶合作積極成為 ODM 廠商，北美市場鎖定 L10 製程，也規劃將 L2 製程複製到墨西哥廠試產。另外，隨著消費市場逐步回溫，泰金寶旗下印表機、傳真機等消費電子產品也有望挹注營運。