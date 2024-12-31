上銀科技通過SBTi目標審核 朝向淨零排放邁進

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 20:24

‌



上銀科技 (2049-TW) 於今 (2024) 年 11 月 19 日正式通過科學基礎減量目標倡議組織 (SBTi) 審核，SBTi 官網於 12 月 20 日公告，確認減碳目標的路徑與「巴黎協定」一致，承諾成為 2050 年前達成 SBTi Net Zero 的企業。

氣候變遷日益嚴峻，國際碳揭露計畫 (CDP)、聯合國全球盟約 (UN Global Compact)、世界資源研究所與世界自然基金會共同組成「科學基礎減量目標倡議 ( SBTi)」，以全球氣候升溫不超過 1.5℃ 目標，研究並推估各產業須設定的減碳目標及路徑，鼓勵企業加入低碳轉型行列，一起發揮創意實踐減碳。

‌



上銀科技於 2023 年 7 月提出 SBTi 承諾，減碳目標於 2024 年 11 月通過審核，並同步擬定「提高能源效率」、「創新低碳產品」、「循環經濟減廢」、「導入再生能源」四大核心策略，全面展開減碳行動。

範疇一、二減碳目標與措施：上銀減碳目標依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為 2021 年。中期目標：至 2030 年絕對減量 42%；長期目標：至 2050 年絕對減量 90%。

在範疇一、二，我們成立節能減碳小組，積極調整與規劃電力使用結構，透過製程機台參數調整與待機節能、壓縮氣體減量、冷卻水塔散熱改善等方案，逐步提升能資源使用效率，2024 年透過節能方案減量 3893 公噸 CO2e。未來將持續致力於各項節能減碳方案，提升能資源效率並導入再生能源使用。

範疇三減碳目標與措施：範疇三以 2022 年為基準年，主要碳排為採購的產品與服務、燃料與能源的相關活動、銷售產品的使用及上游運輸與配送，占整體範疇三約 90%。中期目標：至 2030 年絕對減量 25%；長期目標：至 2050 年絕對減量 90%。

為有效降低範疇三碳排，上銀攜手供應鏈與客戶共同導入低碳材料的使用，協力建立綠色供應鏈，透過研發降低使用階段的能源需求，一起展現對於氣候變遷和自然環境保護的決心。