東森購物推廣電商循環袋 小七可回收了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-19 17:48

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為響應國際減碳趨勢，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (19) 日宣布與 7-ELEVEN 合作，擴展全台回收網絡，自明日起，消費者將可至全台超過 7000 家 7-ELEVEN 門市歸還東森購物的循環袋。

東森購物說明，自去年第四季推出森活會員以來，已有 2 萬名會員加入，會員訂購的商品若適合使用循環袋包裝，出貨時優先以循環袋進行配送；除了此次與 7-ELEVEN 合作，日前也完成與中華郵政的郵筒、i 郵箱約 1 萬個回站點合作。

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東森購物表示，這次與 7-ELEVEN 的合作是推動 ESG 永續環保的重要一步，透過擴大回收網絡，可提升消費者參與度，步驟為，前往 7-ELEVEN 門市使用 ibon 機台，選擇交貨便，再選擇東森循環袋退貨，輸入循環袋編號後，列印寄件單，將寄件單貼在袋子上，再交給櫃台店員即可，且無須支付費用。

東森購物總經理彭鴻珷表示，去年 12 月啟動森活會員制度，並設立抽獎以鼓勵消費者加入，第一季贈點 40.1 萬點，季增 106.59%，點數則兌換了 349 萬點，季增 68.61%，顯見在東森購物網持續推動下，逐漸深化並強化會員對於綠色環保意識。