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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.906元

鉅亨網新聞中心 2024-12-30 22:03


截至台北時間30日22:03，美元/瑞郎上漲0.0043點漲幅達0.48%，暫報0.906點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.36%
  • 近 1 週：+0.97%
  • 近 3 月：+7.28%
  • 近 6 月：+0.33%
  • 今年以來：+7.19%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.05%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.70，本日上漲0.25%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日上漲0.68%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日上漲0.36%
  • 紐元/美元相關性-0.60，本日上漲0.09%
  • 歐元/加幣相關性-0.60，本日上漲0.37%

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美元/瑞郎0.90650.53%
人民幣/美元0.1369980.00%
歐元/美元1.0384-0.41%
紐元/美元0.56360.07%
加幣/美元0.6950.16%

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