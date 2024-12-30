外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.906元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 22:03
截至台北時間30日22:03，美元/瑞郎上漲0.0043點漲幅達0.48%，暫報0.906點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.36%
- 近 1 週：+0.97%
- 近 3 月：+7.28%
- 近 6 月：+0.33%
- 今年以來：+7.19%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.05%
- 美元/離岸人民幣相關性0.70，本日上漲0.25%
- 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日上漲0.68%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.61%，報1.493元
- 外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大漲0.79%，報0.0063875元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.5%，報1.0375元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.83%，報20.4806元
上一篇
下一篇