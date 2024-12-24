意法半導體擴大採購綠電 與ENGIE簽訂21年電協議

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-24 19:51

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意法半導體 (STM-US) 今 (24) 日宣布與 ENGIE 旗下 BKH Solar Sdn Bhd 太陽能發電廠簽訂為期 21 年的購電協議(PPA)。依照此一購電協議，在馬來西亞吉打州武吉卡尤希坦一個新成立的太陽能發電廠，每年將為意法半導體供應約 50GWh 時的再生電力。

意法半導體補充，BKH Solar Sdn Bhd 是全球知名的低碳能源服務公司 ENGIE Renewable SEA Pte Ltd(ENGIE) 和馬來西亞迅速崛起之太陽能開發商 Conextone Energy Sdn Bhd 的合資公司。

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該長期購電協議是根據馬來西亞單一買家組織 (Malaysian Single Buyer) 於 2023 年推出的企業綠色電力計畫而簽訂。

意法半導體執行副總裁暨採購長 Geoff West 表示，這項在馬來西亞簽訂之長期購電協議是意法半導體在亞洲的首份此類協議，代表著意法半導體朝向 2027 年在運營區域實踐碳中和（範圍 1 和範圍 2，以及部分範圍 3）的排放目標，其中包括在 2027 年前 100% 採購再生電力，又邁出了重要一步。

PPA 購電協議將在意法半導體的能源轉型中發揮重要作用。與 ENGIE 簽訂的購電協議將從 2025 年開始，為 ST 在馬來西亞柔佛巴魯省麻坡市的大規模封測製造廠提供大量的再生電力。

BKH Solar 印度和東南亞區總經理 Amit Jain 則表示，ENGIE 很高興與意法半導體攜手共同推動全球朝向永續能源解決方案轉型。在馬來西亞新落成之 30 兆瓦光伏專案每年可為 ST 提供約 50 吉瓦時的再生電力，幫助 ST 達成 100% 再生能源購電目標。