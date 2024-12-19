意法半導體與Quobly建立策略合作 加速量子處理器製造

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-19 18:43

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尖端量子運算新創公司 Quobly 今 (19) 日與意法半導體 (STM-US) 共同宣布，透過運用意法半導體 28 奈米的 FD-SOI 半導體製程技術，合作以生產規模化的量子處理器單元 (QPU)，這項合作將使大規模量子運算變得可行且符合成本效益，並使雙方在下一代運算技術上處於領先地位。

ST 指出，合作的第一階段將依照 Quobly 需求，調整意法半導體 28 奈米 FD-SOI 製程，目標是製造一個擴充性超過 10 萬物理量子比特的 100 量子比特的機器，公司將利用垂直整合製造模式，透過 12 吋晶圓廠中的 FD-SOI 技術，為 Quobly 提供協同設計、原型建立、工業化大規模生產的能力。FD-SOI 是意法半導體深耕多年的製造技術，久經汽車、工業和消費性電子市場的考驗。

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Quobly 的目標是在 2031 年前突破 100 萬量子比特的大關，目標應用範圍涵蓋製藥、金融、材料科學和複雜系統建模 (包括氣候與流體動力學模擬)。兩家公司致力於利用雙方在 FD-SOI 的共同專業技術，降低研發成本，並在量子運算領域取得突破，同時滿足市場對可擴充、價格合理之量子運算處理器的需求。

Quobly 執行長 Maud Vinet 表示，此次合作在量子運算領域是史無前例的，透過與 ST 密切合作，將使量子處理器技術工業化製程加快數年。很高興能夠利用 ST 專業的半導體製造技術，加速全容錯量子電腦的開發速度。我們的目標是在 2031 年突破 100 萬量子比特大關，應用領域將涵蓋製藥、金融、材料科學和複雜系統建模，包括氣候和流體動力學模擬。

意法半導體微控制器、數位 IC 和射頻產品部 (MDRF) 總裁 Remi El-Ouazzane 則表示，量子運算將改變世界，從 AI、化學、安全和供應鏈應用開始。此項合作是以意法半導體在的 IDM 優勢為基礎，以法國 Crolles 工廠為中心，將整合我們的製程研發專長、電路設計技術和量產能力。

Remi El-Ouazzane 堅信，Quobly 的量子專業技術結合意法半導體的 FD-SOI 技術專長以及製造能力，將加速產出大規模量子運算解決方案。