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無人機全面噴出 美中貿易戰延燒 安全議題掛帥 無人機繼續飆？

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2024-12-30 17:13

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無人機全面噴出 美中貿易戰延燒 安全議題掛帥 無人機繼續飆？ (圖:shutterstock))

自俄烏戰爭後，無人機已成戰場新趨勢，已經沒有國家可以想像自己國家沒有擁有無人機戰鬥群，又或者說，沒有國家可以想像自家的無人機，必須仰賴其他國家，甚至是仰賴最大的潛在戰略對手。這就像美國與中國大陸的狀況一樣，大陸的大彊無人機是全球市佔最高的無人機廠商，在美國也擁有極高市佔，正是因為市佔太高，高到另美國感到害怕。

因為想像自己國家使用的無人機，結果廠牌、零組件等，都要依靠自己的對手，無人機能應用在測量、偵查等方面，如果沒有自己的供應鏈，就怕會把關鍵優勢拱手讓人，甚至在關鍵時刻，無法掌控局勢，對美國而言，當然不允許這樣的狀況發生，而且無人機對於國家的軍備至關重要，能發揮不對稱戰力，台灣也要發展自己的無人機供應鏈，美國跟台灣在無人機領域的交流，引發大陸的反彈，所以在未來，美國與中國大陸在無人機領域，會越來越脫勾，尤其是偵蒐、軍工方面的無人機更是如此。這對台灣無人機廠商來說，就是直接迎接利多，不管是轉單效應，又或是無人機國家隊，都是題材的利多。


無人機股票今天可說是全面噴出，雷虎 (8033-TW) 攻上漲停，突破 8 月初至今的區間整理。事欣科 (4916-TW) 大漲 8.86% 仍在多頭循環的初始階段而已。中光電 (5371-TW) 也繼續創新高，在 12/24 就領先突破 8 月初以來的區間整理。邑錡 (7402-TW) 攻上漲停，往上仍有年線反壓，算是位階比較低檔的。亞航 (2630-TW) 今天攻上漲停，也剛突破 5 個月來的壓力區。漢翔 (2634-TW) 小漲 2.15%，位階較低，但相比下目前看也沒前面的股票強勢。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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