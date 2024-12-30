綠岩能源搶越南1GW開發案 目標明年Q2申請興櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-30 16:48

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綠岩能源拓展東南亞再生能源再傳捷報，在越南成功取得重要進展，目標鎖定開發總量 1GW 的超大型太陽能開發案，涵蓋水面型、地面型太陽能，預計將供電給知名 3C 集團，未來也將與當地台商和企業用電大戶以企業能源採購 (CPPA)、直接購電 (DPPA) 兩種模式進行合作。

綠岩能源集團資本額 4.1 億元，預計 2025 年第二季申請登錄興櫃。董事長葉孟恒，是成大材料工程博士，具有豐厚實的再生能源開發經驗，並帶領團隊積極拓展海外市場。

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越南今年 7 月正式通過相關法案，駐越外企對 DPPA 帶動的企業永續發展前景表示看好。葉孟恒表示，越南綠能市場潛力巨大，將協助當地台商掌握能源自主權與碳減排目標，同時提高併網穩定性與電力效率。

綠岩在越南正在進行的其他案場，尚包含河內工業區太陽能專案，在園區廠房上建置屋頂型太陽能，土地超過 20 公頃，裝置容量 20MW。特別的是，綠岩團隊能依據不同類型的屋頂結構及客戶的用電習慣，量身訂製最佳的發電規劃與能源管理策略，結合 EMS 能源管理系統與電網整合技術，提供全方位的智慧能源解決方案。