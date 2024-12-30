俄羅斯外長：不滿意川普團隊有關結束烏克蘭戰爭的提議
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-30 09:40
據《塔斯社》周日（29 日）報導，俄羅斯外長拉夫羅夫說，不滿意美國候任總統川普團隊提出的有關烏克蘭未來 20 年不加入北約（NATO）、在烏克蘭部署歐盟和英國維和部隊的提議。
拉夫羅夫表示，從大量消息和川普本人在 12 月 12 日接受《時代》採訪的內容來看，川普提議的是「凍結」俄烏雙方接觸線沿線的衝突行動，並將對抗俄羅斯的責任，進一步移交給歐洲。
他稱，目前俄方尚未收到美方有關烏克蘭問題解決方案的任何官方信號。
川普在 2025 年 1 月 20 日就職之前擁有「候任總統」的地位，但所有政策只有現任總統拜登有權決定。
拉夫羅夫還說，俄羅斯對恢復與美國的政治對話持開放態度，但美方必須邁出第一步。他表示，鑑於以支持烏克蘭政府的方式遏制俄羅斯已成為美國朝野兩黨共識，且美國的政策文件已將俄羅斯認定為「敵國」，即便川普試圖恢復俄美雙邊關係，也是困難重重。
拉夫羅夫重申俄方有關俄烏談判的立場。他說，俄方已準備好就烏克蘭問題進行談判。他強調，俄方只談論「可靠、具有法律約束力」的協議，這些協議應該「消除衝突的根源」，且應包含無法被違反的機制。
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