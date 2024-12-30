俄羅斯外長：不滿意川普團隊有關結束烏克蘭戰爭的提議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-30 09:40

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據《塔斯社》周日（29 日）報導，俄羅斯外長拉夫羅夫說，不滿意美國候任總統川普團隊提出的有關烏克蘭未來 20 年不加入北約（NATO）、在烏克蘭部署歐盟和英國維和部隊的提議。

拉夫羅夫表示，從大量消息和川普本人在 12 月 12 日接受《時代》採訪的內容來看，川普提議的是「凍結」俄烏雙方接觸線沿線的衝突行動，並將對抗俄羅斯的責任，進一步移交給歐洲。

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他稱，目前俄方尚未收到美方有關烏克蘭問題解決方案的任何官方信號。

川普在 2025 年 1 月 20 日就職之前擁有「候任總統」的地位，但所有政策只有現任總統拜登有權決定。

拉夫羅夫還說，俄羅斯對恢復與美國的政治對話持開放態度，但美方必須邁出第一步。他表示，鑑於以支持烏克蘭政府的方式遏制俄羅斯已成為美國朝野兩黨共識，且美國的政策文件已將俄羅斯認定為「敵國」，即便川普試圖恢復俄美雙邊關係，也是困難重重。