東元承攬林口國家檔案館機電工程 獲公共工程優等金質獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 17:45

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東元 (1504-TW) 今 (27) 日表示，林口國家檔案專案榮獲第 24 屆公共品質優良獎，國家檔案館新建工程由東元承攬的機電工程，東元依各項文物需求，建置特殊精密、穩定的空調環境。

東元說明，林口國家檔案館為智慧建築，東元在機電工程方面，應用建築資訊建模 (BIM) 輔助精準施工，並擬定系統架構及各項整合需求，包括整合安全門禁、緊急求救系統、電力、和消防，以及空調系統連動整合、ICT 科技整合等，達到安全、便利、節能永續的目的。

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此外，東元也為國家檔案館打造節能環境的淨零建築，包括空調節能、照明節能、並配置依電力需求量調控的能源管理系統以達到開源節流功效。安全防災方面，則採用逐層遮斷火苗，防止煙囪效應，恆溫恆溼的空間更有助檔案的保存。