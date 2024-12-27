東元承攬林口國家檔案館機電工程 獲公共工程優等金質獎
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 17:45
東元 (1504-TW) 今 (27) 日表示，林口國家檔案專案榮獲第 24 屆公共品質優良獎，國家檔案館新建工程由東元承攬的機電工程，東元依各項文物需求，建置特殊精密、穩定的空調環境。
東元說明，林口國家檔案館為智慧建築，東元在機電工程方面，應用建築資訊建模 (BIM) 輔助精準施工，並擬定系統架構及各項整合需求，包括整合安全門禁、緊急求救系統、電力、和消防，以及空調系統連動整合、ICT 科技整合等，達到安全、便利、節能永續的目的。
此外，東元也為國家檔案館打造節能環境的淨零建築，包括空調節能、照明節能、並配置依電力需求量調控的能源管理系統以達到開源節流功效。安全防災方面，則採用逐層遮斷火苗，防止煙囪效應，恆溫恆溼的空間更有助檔案的保存。
董事長利明献表示，針對國內第一座國家珍貴文物及檔案典藏建築物中最重要的典藏庫房，東元秉持節能減碳，整合資源提供創新技術服務，並為未來國家檔案館營運階段，提供環境控制管理功能。
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