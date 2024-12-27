鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.04億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2024-12-27 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,304.22美元，24小時漲跌幅+1.48%；以太幣(ETH)現報價格3,435.17美元，24小時漲跌幅+1.69%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.8億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.68億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Viberate(VIB)24小時漲幅24.7%。
24小時跌幅：GMT(GMT)24小時跌幅28.1%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅19.4%；Stratis(STRAX)24小時跌幅14.4%。
近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅80.9%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅51.4%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅22.5%。
近一週跌幅：Phala.Network(PHA)近一週跌幅93.1%；Viberate(VIB)近一週跌幅53.9%；DEXE(DEXE)近一週跌幅46.2%。
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