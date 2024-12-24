search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)EPS預估下修至7.95元，預估目標價為82元

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對慧洋-KY(2637-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.34元下修至7.95元，其中最高估值8.6元，最低估值7.69元，預估目標價為82元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.6(8.6)8.438.58
最低值7.69(7.73)7.268.58
平均值8.12(8.21)7.68.58
中位數7.95(8.34)7.438.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,767,00021,701,00023,196,000
最低值20,299,00020,599,00023,196,000
平均值20,460,00020,907,25023,196,000
中位數20,387,00020,664,50023,196,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.3814.1611.050.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,995,45124,913,01219,169,39711,939,433

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2637/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
慧洋-KY65.32.67%
美元/台幣32.67-0.06%

延伸閱讀


Empty