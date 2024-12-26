生華科2025年跨足免疫療法藥物領域 加速罕病新藥開發

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-26 17:44

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生華科 (6492-TW) 今 (26) 日召開法說會，指出免疫療法在癌症、發炎及自體免疫疾病領域高速成長，明年持續發展免疫療法市場。此外，明年生華科也將加速罕病新藥 Silmitasertib(CX-4945)的開發，加快上市腳步。

生華科表示，免疫療法藥物規模市場預測到 2036 年可能超過 1.58 兆美元，2024 至 2036 年的年複合成長率 (CADR) 達 15.2%。

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在美國國家癌症研九所主導贊助的 5 年 NCI NExT 計畫中，Pidnarulex(CX-5461) 除了率先單獨用藥用於治療晚期實體腫瘤人體臨床試驗，進行探索多種生物標記，將有助於擴大適應症的開發外，NCI 同步規劃多項 CX-5461 合併用藥人體試驗，包括合併免疫療法、抗體藥物複合物 (ADC) 等。

另一項開發中新藥 Silmitasertib (CX-4945) 為調控多項致癌路徑的人類激酶 CK2 抑制劑，已取得包括膽管癌、膽道癌、髓母細胞瘤及神經母細胞瘤的孤兒藥認定，更於髓母細胞瘤及神經母細胞瘤獲得罕見兒科疾病認定。

生華科說明，由於孤兒藥在歐美日等國都有稅收抵免、7 到 10 年市場獨賣期及研發補助等法規優勢，加上近年大藥廠掀起併購罕病藥開發公司搶占孤兒藥市場熱潮，因此 CX-4945 將聚焦在孤兒藥的開發策略，期能縮短開發時程早日上市。

生華科近年專注於旗下 2 個市場首見新藥的臨床驗證，致力評估其療效與開發潛力，同時積極推動對外授權與國際合作方案，以提升國際能見度與競爭力。