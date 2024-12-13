鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至14.68元，預估目標價為840元
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.6元上修至14.68元，其中最高估值16.43元，最低估值13.97元，預估目標價為840元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.43(16.43)
|25.01
|28.09
|最低值
|13.97(14.07)
|19.37
|24.93
|平均值
|14.81(14.81)
|22.26
|26.62
|中位數
|14.68(14.6)
|22.83
|26.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,036,000
|26,517,000
|34,486,010
|最低值
|19,487,170
|25,053,000
|28,811,000
|平均值
|19,735,360
|25,961,230
|31,766,800
|中位數
|19,715,000
|26,035,000
|31,885,090
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.87
|3.21
|1.11
|1.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
|8,471,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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