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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至14.68元，預估目標價為840元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.6元上修至14.68元，其中最高估值16.43元，最低估值13.97元，預估目標價為840元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.43(16.43)25.0128.09
最低值13.97(14.07)19.3724.93
平均值14.81(14.81)22.2626.62
中位數14.68(14.6)22.8326.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,036,00026,517,00034,486,010
最低值19,487,17025,053,00028,811,000
平均值19,735,36025,961,23031,766,800
中位數19,715,00026,035,00031,885,090

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.873.211.111.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,899,7407,750,7279,020,0948,471,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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