泰合生技12月30日登興櫃 抗血栓口溶膜拚2026年Q4取證銷售

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 19:04

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泰合生技 (6467-TW) 預計將在 12 月 30 日登興櫃，券商認購參考價為每股 56 元。董事長李世仁今 (25) 日表示，旗下抗血栓口溶膜 TAH3311 預計明年第一季完成三期臨床試驗後，並在第三季申請歐洲及美國藥證，力拚 2026 年第四季取證後上市銷售。

李世仁指出，泰合主要產品 505(b)(2)NDA 新劑型新藥包括 TAH3311 抗血栓口溶膜、TAH3341 效抗血栓口溶膜，以及 TAH2231 片過量解毒劑口頰溶膜。

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TAH3311 已在 11 月 17 日於美國啟動三期臨床試驗，且首批受試者已完成藥物投予，此次臨床試驗三期共計招募 60 位受試者，預計 2025 年第一季完成後，第三季申請美國及歐洲藥證，最快於 2026 年第四季至 2027 年第一季上市銷售，也確定 FDA 將給予 3 年獨家銷售權。

李世仁提到，根據 IQVIA 資料，2023 年 Apixaban 在美國的銷售額達 221 億美元，較 2022 年成長 16.4%，銷售額僅次於抗癌藥 Keytruda，且市場規模持續擴大。

TAH3341 長效抗血栓口溶膜則預計在 2025 年第四季進入臨床一期，2027 年第三季進入臨床三期；TAH2231 則與美國 FDA OTC 部門討論中。