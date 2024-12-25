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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至111元，幅度約3.74%

鉅亨網新聞中心 2024-12-25 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由107元上修至111元，調升幅度3.74%。其中最高估值159元，最低估值74.5元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀2位。

景碩(3189-TW)今(24日)收盤價為101.5元。近5日股價上漲8.91%，相關半導體業近5日上漲0.44%，集中市場加權指數上漲0.44%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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