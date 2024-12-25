盤中速報 - Worldcoin大漲13.26%，報2.41美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-25 00:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過13.26%，最新價格2.41美元，總成交量達0.86億美元，總市值17.82億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：2.42美元，近 1 日最低價：2.11美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.00%
- 近 1 月：-8.63%
- 近 3 月：+28.53%
- 近 6 月：-19.80%
- 今年以來：-35.57%
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