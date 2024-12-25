盤中速報 - 萊特幣大漲10.98%，報110.72美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-25 00:05
萊特幣(LTC)在過去 24 小時內漲幅超過10.98%，最新價格110.72美元，總成交量達0.88億美元，總市值83.36億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：110.83美元，近 1 日最低價：99.47美元，流通供給量：75,278,900。
Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.85%
- 近 1 月：+10.37%
- 近 3 月：+60.37%
- 近 6 月：+53.52%
- 今年以來：+43.16%
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