美國航空迅速復飛全美航班 盤前股價跌幅收窄

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-24 20:46

‌



根據美國聯邦航空總署 (FAA) 網站一份通知顯示，美國航空 (American Airlines) 周二 (24 日) 因未指明技術問題經歷短暫一小時的停飛後重新恢復航班營運。美國航空盤前股價一度挫逾 3%，但復飛消息傳出後跌幅快速收窄。

截稿前，美國航空 (AAL-US) 周二盤前股價下跌 0.46%，每股暫報 17.17 美元。平安夜是航空業一年中最繁忙的日子之一，根據美國當局預估，12 月 24 日全美航空公司的航班月 3 萬個，而受美國航空影響假期計畫的美國民眾約數千人。

‌



美國航空在社群媒體平台 X 聲明沒有提到有關技術問題的實質細節，除了向受影響旅客致歉外，僅表示旅客安全為公司首要任務，一旦故障排除後並會恢復航班，目前正在進行修復工作，未能給出具體時間評估。

有部分網路貼文稱，美國航空是因軟體故障，無法計算其航班重量和平衡。聲明表示，美國航空已暫停國內所有航班。