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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧利斯廉價暢貨中心控股OLLI-US的目標價調升至130元，幅度約3.17%

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對奧利斯廉價暢貨中心控股(OLLI-US)提出目標價估值：中位數由126元上修至130元，調升幅度3.17%。其中最高估值135元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予奧利斯廉價暢貨中心控股評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。

奧利斯廉價暢貨中心控股今(23日)收盤價為117.91元。近5日股價上漲3.17%，標普指數下跌1.99%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OLLI市場預估目標價

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