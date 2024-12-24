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鉅亨速報

盤後速報 - 新普(6121)次交易(25)日除息9.1元，參考價378.4元

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 17:05


新普(6121-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.1元。

首日參考價為378.4元，相較今日收盤價387.50元，息值合計為9.1元，股息殖利率2.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/12/25 387.50 9.1 2.35% 0.0
2024/07/04 414.0 11.7 2.83% 0.0
2023/12/21 425.5 10.0 2.35% 0.0
2023/07/06 334.5 14.5 4.33% 0.0
2022/12/21 291.0 13.1 4.5% 0.0

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