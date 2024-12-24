盤後速報 - 新普(6121)次交易(25)日除息9.1元，參考價378.4元
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 17:05
新普(6121-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.1元。
首日參考價為378.4元，相較今日收盤價387.50元，息值合計為9.1元，股息殖利率2.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/12/25
|387.50
|9.1
|2.35%
|0.0
|2024/07/04
|414.0
|11.7
|2.83%
|0.0
|2023/12/21
|425.5
|10.0
|2.35%
|0.0
|2023/07/06
|334.5
|14.5
|4.33%
|0.0
|2022/12/21
|291.0
|13.1
|4.5%
|0.0
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