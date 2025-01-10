Global Mall春節檔期開跑 春節卡有利祭最高回饋8% 會員限定享滿額抽萬元飯店住宿券

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 12:48

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2025 年開春首個大檔期，加上春節假期長達 9 天，Global Mall 蓄勢待發、全力衝刺，今年春節檔期《福蛇迎春》即日起至 2 月 12 日展開，檔期規模、回饋力道更甚歷年春節檔期，從全通路多元滿額贈、會員獨享多波段好康到新春福袋、節慶應景活動四路併進通通放大加碼，祭出多項創新高或首度推出之好康優惠。

不僅創歷年最多攜手超過 20 大銀行、行動支付力推線上線下多元回饋，包括首度祭「春節卡有利最高 8% 回饋」，合作七大銀行累計消費滿 10,000 元享 5% 回饋，使用 Global Mall 聯名卡消費滿 10,000 元享 6% 回饋、滿 20,000 元可享 7% 回饋，綁定 GMpay 再加碼 1%，共計最高可享 8% 回饋。

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同時因應各式採購需求，也祭出刷聯名卡當月累計滿 3,000 元回饋 3% 刷卡金、消費滿 3,000 元最高送 400 元電子商品禮券及最高達 15 家銀行滿額禮、4 大行動支付好康，讓消費者放大年終獎金及紅包盡情採購；為能打造個人化會員貼心服務，更自 2025 年起推出全新「會員分級制度」，分為一星、二星及三星會員，歡慶會員享升級尊榮服務，推出多波段限定好康，包括二、三星會員滿額可兌換福氣刮刮卡抽萬元飯店住宿券或海風號套票等、扣點換星級飯店住宿券。

除了超值回饋、限定好康，春節備受期待的福袋，今年數量、總價值也創新高，Global Mall 首度祭出雙福袋「蛇來運轉饗樂福袋」、「IP 萌趣福袋」，全台八店共計推出 2,200 個福袋，採線上線下開賣，總價值超過 800 萬元，「蛇來運轉饗樂福袋」以享食趣遊為主題，不僅有機會獲得價值超過 28 萬元的按摩椅、電動機車、飯店住宿券、iPhone16 及輕奢時尚包款等，更推購買福袋即可抽「環遊世界美食之旅」，有機會抽中地中海米其林美食之旅、最夯的韓國黑白大廚朝聖之旅、迪士尼郵輪行等。

而「IP 萌趣福袋」則集結蠟筆小新、櫻桃小丸子及美少女戰士共 4 款時尚生活組合，加上年節檔期超過 300 場活動、好運擲筊奪黃金擺件、APP 輪盤天天撒紅包等，打造最好買、最精采的春節檔期，春節全檔期力拚業績成長 10%。

2024 年 Global Mall 在會員經營力、線上線下服務串聯助攻，加上新櫃改裝效益帶動下，繼 2023 年業績創新高，2024 年全年度業績穩健成長達 5%，會員數也快速增長，目前會員數已達 140 萬。迎接 2025 年，Global Mall 將從數位化、便利創新服務及會員經營三大主軸著手，持續推升實體分店差異化優勢，展現商品力及商圈獨特性，擴大拓展線上線下渠道串聯、會員經營服務持續升級，預計 2025 年業績目標挑戰成長 10%。

Global Mall 會員分級全新登場，春節推會員限定福氣刮刮卡、扣點換星級住宿券。(圖：Global Mall 提供)

擴大多元滿額贈 春節卡有利最高享 8% 回饋、滿 3,000 元回饋 3% 刷卡金

因應數位化、個人化體驗、便利創新服務發展成為消費剛需趨勢，迎接新年新氣象，Global Mall 春節檔期即日起至 2 月 12 日展開，因應各式採購需求，創歷年最多攜手超過 20 大銀行、行動支付力推線上線下多元回饋，包括首度祭春節卡有利最高 8% 回饋以及刷聯名卡當月累計滿 3,000 元回饋 3% 刷卡金、會員消費滿 3,000 元最高送 400 元電子商品禮券，還有最高達 15 家銀行滿額禮、4 大行動支付回饋，讓消費者大省荷包、盡情採購。

農曆春節前正值入住新居或裝修熱潮，許多消費者紛紛趁機添購大型家電或傢俱，Global Mall 首度推出「春節卡有利最高 8% 回饋」，即日起至 2 月 2 日會員於新北中和、桃園 A8、A19 及屏東市或環球 Online 指定品牌刷國泰世華銀行、台新銀行、台北富邦銀行、星展銀行、聯邦銀行、合作金庫之實體信用卡，單店、單卡活動期間累計消費滿 10,000 元享 5% 回饋、滿 20,000 元享 6% 回饋，使用 Global Mall 聯名卡消費滿 10,000 元享 6% 回饋、滿 20,000 元可享 7% 回饋，另於全台八店持 GMpay 綁定 Global Mall 聯名卡消費再加碼 1%，共計最高可享 8% 回饋 (回饋上限 2,500 元)。

同時因應年節期間添購新衣、居家用品及聚餐各式需求，再推多元回饋，即日起於全台八店、環球 Online 刷 Global Mall 聯名卡當月累計消費滿 3,000 元回饋 3% 刷卡金；另於新北中和刷 GMpay 消費滿 3,000 元最高送 400 元電子商品禮券；於桃園 A8、A19、屏東市刷 GMpay 消費滿 3,000 元送 200 元電子商品禮券。

另車站店 - 板橋車站、南港車站、林口 A9 及新左營車站則推刷 GMpay 消費滿 2,000 元送 100 元電子商品禮券。此外，新北中和再加碼 1 月 25 日至 2 月 2 日單筆消費滿 6,000 元送 600 元電子商品禮券，1 月 23 日至 2 月 12 日指定家電、健康器材單筆消費滿 10,000 元送 1,000 元電子商品禮券。

Global Mall 全台八店推「蛇來運轉饗樂福袋」，有機會獲得價值超過 28 萬元的按摩椅、電動機車。(圖：Global Mall 提供)

會員分級制度全新上線 力推會員限定福氣刮刮卡、扣點換星級住宿券、天天撒紅包

扣點兌全台獨家史努比蛇年限定好禮

為能打造個人化會員貼心服務，Global Mall 自 2025 年起推出全新「會員分級制度」，首度規劃三個不同級別之一星、二星及三星會員，凡只要成為 Global Mall APP 會員即可獲得「一星」資格，加入新會員立即贈 100 點、生日禮 100 元電子商品禮券、消費可享扣 10 點折抵 3 元 (單筆折抵上限為消費金額 30%)、每月 9 號會員日可享環球 Online 全站 9 折起優惠、實體店消費點數 3 倍送。

「二星會員」為累積消費滿 10,000 元即可升等，除了一星會員之權益之外，可享升等禮 300 點、三節禮 (春節 / 端午 / 中秋節) 每次 100 點；「三星會員」則為累積消費滿 50,000 元即可升等，可享升等禮 500 點、環球健身中心體驗券及環球 Online100 元折價券，以及三節禮 (春節 / 端午 / 中秋節) 每次 500 點、每月於指定店別享免費停車 3 次，還可享消費滿 100 元點數 2 倍送 (4/1 起)。

Global Mall「會員分級制」將依據會籍期間消費金額進行統計，並於次季 (1/1、4/1、7/1、10/1) 的 1 號自動升級。

Global Mall 推蛇年限定好禮，會員 1 月 16 日至 1 月 22 日享扣 200 點兌史努比按摩搥。(圖：globalmall 提供)

歡慶會員享升級尊榮服務，推出多波段限定好康，包括 1 月 9 日至 27 日二、三星會員消費滿 1,000 元可兌換福氣刮刮卡，張張有獎，二星會員有機會刮中點數 200 點、阿里山小火車日出 2 日遊、海風號乘車套票等，三星會員則有機會刮中點數 300 點、瑞穗天合飯店住宿券、蘭城晶英飯店住宿券。

另 1 月 29 日至 2 月 3 日二、三星會員可享波段扣點活動，扣 1000~3000 點可兌換星級飯店住宿券，包括承億集團聯合住宿套票、翡翠灣溫泉飯店、花蓮理想大地住宿券等。

同時針對會員也推 APP 輪盤天天撒紅包，1 月 28 日至 2 月 4 日扣 5 點即有機會抽中環球禮券 8888 元或是 Marshall 藍芽喇叭。同時也推全台獨家「史努比蛇年限定點數兌禮」可於全台八店或環球 Online 兌換，1 月 16 日至 22 日扣 200 點換「史努比按摩搥」、1 月 25 日至 2 月 2 日扣 200 點換「歐拉夫按摩搥」、1 月 23 日至 29 日扣 400 點換「史努比圍巾掛袋」、1 月 30 日至 2 月 2 日扣 400 點換「歐拉夫餅乾掛袋」。