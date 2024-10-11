鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至14.28元，預估目標價為205元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.17元上修至14.28元，其中最高估值15.33元，最低估值13.42元，預估目標價為205元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.33(16.73)
|15.46
|13.07
|最低值
|13.42(13.42)
|11.99
|13.07
|平均值
|14.43(14.64)
|13.43
|13.07
|中位數
|14.28(14.17)
|13.22
|13.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|51,386,000
|57,262,000
|50,491,320
|最低值
|47,428,000
|49,037,000
|50,491,320
|平均值
|49,644,480
|52,376,310
|50,491,320
|中位數
|49,531,500
|52,497,000
|50,491,320
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|11.35
|14.47
|11.16
|11.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|44,088,580
|58,700,962
|56,924,059
|56,093,201
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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