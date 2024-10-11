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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至14.28元，預估目標價為205元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.17元上修至14.28元，其中最高估值15.33元，最低估值13.42元，預估目標價為205元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.33(16.73)15.4613.07
最低值13.42(13.42)11.9913.07
平均值14.43(14.64)13.4313.07
中位數14.28(14.17)13.2213.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值51,386,00057,262,00050,491,320
最低值47,428,00049,037,00050,491,320
平均值49,644,48052,376,31050,491,320
中位數49,531,50052,497,00050,491,320

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS11.3514.4711.1611.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		44,088,58058,700,96256,924,05956,093,201

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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