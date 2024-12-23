〈日股收盤〉半導體帶頭衝 日經終結連六黑重返3.9萬關

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焦點股部分，日本媒體報導，日本兩大車廠本田與日產周一啟動協商後，計劃最快 6 月敲定合併協議。據悉，本田與日產將在 2026 年 8 月設立一家控股公司，而雙方將收編在控股公司旗下，且控股公司在設立的同時也將掛牌上市，本田、日產將下市，而控股公司董事會將由本田端獲得過半數席次。