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〈日股收盤〉半導體帶頭衝 日經終結連六黑重返3.9萬關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-23 15:15

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〈日股收盤〉半導體帶頭衝 日經終結連六黑重返3.9萬關。(圖:shutterstock)

受到半導體大漲帶動，日本股市周一 (23 日) 開高走高，日經 225 指數(NKY) 強彈 459.44 點或 1.19%，收報 39,161.34 點，終結連六黑。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 24.75 點或 0.92%，報 2,726.74 點。


受美股科技股走高激勵，半導體類股漲勢犀利，愛德萬測試大漲 4.54%，東京威力科創上漲 1.31%，DISCO 上漲 2.31%。

焦點股部分，日本媒體報導，日本兩大車廠本田與日產周一啟動協商後，計劃最快 6 月敲定合併協議。據悉，本田與日產將在 2026 年 8 月設立一家控股公司，而雙方將收編在控股公司旗下，且控股公司在設立的同時也將掛牌上市，本田、日產將下市，而控股公司董事會將由本田端獲得過半數席次。

消息一出，本田大漲 3.82%、日產汽車上漲 1.58%，可望納入新控股公司的三菱汽車也飆升 5.25%。

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