退群！FT爆料：川普計劃上任首日立即退出WHO

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 09:10

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據英國《金融時報》（FT）周日（22 日）報導，專家透露，美國總統當選人川普的過渡團隊，正在推動新政府上任首日讓美國退出世界衛生組織（WHO），這些專家警告，此舉將給全球公衛帶來災難性影響。

《金融時報》揭露，川普團隊成員告訴上述專家，他們有意在川普明年 1 月 20 日宣誓就職時宣布美國退出 WHO。這將導致 WHO 失去最大資金來源，削弱其因應像新冠肺炎疫情等公衛危機的能力。

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美國喬治城大學法律中心全球公衛專家 Lawrence Gostin 教授指出：「美國退出 WHO，會導致全球衛生界出現龐大資金缺口和領導空窗，沒有哪個國家能會填上這個缺口。」

他還指出，川普在上任首日宣布美國退出 WHO 的計畫，將對全球共衛帶來災難性的影響。

就單個國家而言，美國是 WHO 最大捐助國，2022 年至 2023 年的資助金額佔 WHO 整體資金 16% 左右。