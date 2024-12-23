隱匿英特爾代工事業慘虧 股東怒告季辛格「吐回2.07億美元薪酬」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-23 14:34

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英特爾股東 LR Trust 指控季辛格與代理執行長辛斯納（David Zinsner）在管理過程中未盡職責，隱瞞重大虧損事實，誤導股東其業務成長潛力。

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LR Trust 稱，光是 2023 年，英特爾的代工業務就虧損 70 億美元，隨著公司增加新晶圓廠的支出，虧損在 2024 年進一步惡化。

該訴訟強調，代工事業營運狀況不佳是英特爾放棄股息與裁員的主因，顯示公司管理層在財務表現上的披露存有問題。

該訴訟尋求對英特爾公司本身的所謂傷害的補救措施，若訴訟成功，賠償金將返還給英特爾，改善英特爾財務健康，並為股東帶來間接利益。