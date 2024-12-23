隱匿英特爾代工事業慘虧 股東怒告季辛格「吐回2.07億美元薪酬」
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-23 14:34
日前「被退休」的英特爾 (INTC-US) 前執行長基辛格遭股東提告，指控其管理不擅，且隱匿代工事業慘虧，要求控前將任職期間薪資所得 2.07 億美元全部返還給英特爾。
英特爾股東 LR Trust 指控季辛格與代理執行長辛斯納（David Zinsner）在管理過程中未盡職責，隱瞞重大虧損事實，誤導股東其業務成長潛力。
LR Trust 稱，光是 2023 年，英特爾的代工業務就虧損 70 億美元，隨著公司增加新晶圓廠的支出，虧損在 2024 年進一步惡化。
該訴訟強調，代工事業營運狀況不佳是英特爾放棄股息與裁員的主因，顯示公司管理層在財務表現上的披露存有問題。
該訴訟尋求對英特爾公司本身的所謂傷害的補救措施，若訴訟成功，賠償金將返還給英特爾，改善英特爾財務健康，並為股東帶來間接利益。
對於 LR Trust 的指控，英特爾目前尚未對此訴訟作出評論。
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