盤中速報 - Worldcoin大跌8.08%，報2.17美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 07:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.08%，最新價格2.17美元，總成交量達1.13億美元，總市值16.20億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：2.5美元，近 1 日最低價：2.15美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.16%
- 近 1 月：+5.73%
- 近 3 月：+43.65%
- 近 6 月：-20.73%
- 今年以來：-34.63%
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