鉅亨速報 - Factset 最新調查：德事隆TXT-US的目標價調降至95元，幅度約3.06%
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對德事隆(TXT-US)提出目標價估值：中位數由98元下修至95元，調降幅度3.06%。其中最高估值118元，最低估值79元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予德事隆評價：積極樂觀9位、保持中立8位、保守悲觀1位。
德事隆今(21日)收盤價為76.465元。近5日股價下跌3.06%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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