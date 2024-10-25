鉅亨速報 - Factset 最新調查：德事隆(TXT-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德事隆(TXT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.25元下修至6.15元，其中最高估值6.39元，最低估值5.45元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.39(6.39)
|7.3
|8.4
|8.7
|最低值
|5.45(5.8)
|6.27
|6.36
|7.81
|平均值
|6.06(6.16)
|6.91
|7.6
|8.28
|中位數
|6.15(6.25)
|6.97
|7.65
|8.33
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|147.75億
|155.93億
|164.11億
|166.35億
|最低值
|138.25億
|147.40億
|143.65億
|159.08億
|平均值
|143.08億
|152.00億
|156.89億
|163.63億
|中位數
|143.37億
|152.72億
|158.88億
|165.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.50
|1.35
|3.33
|4.01
|4.57
|營業收入
|136.30億
|116.51億
|123.82億
|128.69億
|136.83億
詳細資訊請看美股內頁：
德事隆(TXT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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