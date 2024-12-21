〈能源盤後〉美元走強、中國需求前景堪憂 本周原油走跌2%

鉅亨網編譯許家華 2024-12-21 06:15

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原油期貨周五 (20 日) 自前一日低點反彈，但幾乎持平收盤。因美元飆升承壓且需求前景 (尤其是全球最大原油進口國中國) 令人擔憂，本周油價下跌。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 8 美分或 0.1%，收每桶 69.46 美元，近月 WTI 期貨價格本周下跌 1.9%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 6 美分或近 0.1%，收每桶 72.94 美元，近月 Brent 期貨價格本周下跌 2.1%。

WTI 原油和 Brent 原油前一日收盤均觸及 12 月 10 日以來最低點。

1 月交割汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 1.94 美元，但本周仍下跌 3%。

1 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.23 美元，本周下跌 1.7%。

1 月交割天然氣價格上漲 4.6%，收每百萬 Btu 3.75 美元，本周價格大漲 14% 以上。

市場驅動力

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示：「石油市場表面之下發生了很多事情。隨著年底臨近，由於美元走強抑制了國際需求，市場陷入了窄幅區間。但美國的持續需求可能抵消中國低迷的需求，尤其是在交通運輸領域。」

聯準會周三示意 2025 年可能較預期大幅放緩降息，引起美元飆升和美股拋售，以及石油和其他大宗商品價格下跌。

ICE 美元指數周五小幅走低，但本周上漲 0.6%，觸及兩年多來的最高水準。美元走強恐負面衝擊以美元計價的大宗商品，使其對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。美股大盤周五走高，但在周三 Fed 公布決議後，本周大跌。

同時，美國候任總統川普在其社群媒體平台「Truth Social」上發文，威脅要對歐盟徵收進口關稅，除非歐盟大規模購買美國石油和天然氣。

然而，凱投宏觀首席氣候和大宗商品經濟學家 David Oxley 周五表示，該警告不會令歐盟太困擾，因為歐盟持續努力擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，因此購買美國液化天然氣（LNG）絕對符合歐盟的利益。LNG 在歐盟天然氣市場的佔有率已較俄烏戰爭前高得多。

川普先前曾表示，他將對所有進口到美國的商品徵收 10% 的關稅，並對所有從中國進口的商品徵收 60% 的關稅。

SPI 資產管理公司的 Innes 認為，川普的貿易戰言論是否會升級為具體的政策行動是一大考量點，若付諸實行，無疑會抑制中國製造業的產出，從而減少石油需求。隨著川普上任日期臨近，油價將跌至近期區間的下限。

「這種情況凸顯了地緣政治操縱與全球大宗商品市場之間錯綜複雜的聯繫，凸顯了監控政治和經濟信號的必要性。」