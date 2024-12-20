〈能源盤後〉Fed撼動市場後 油價跌至一周多以來最低
鉅亨網編譯許家華 2024-12-20 06:08
原油期貨周四 (19 日)下跌，美國基準的 WTI 油價和全球基準的 Brent 原油價格均創一周多來最低收盤價。前一日聯準會 (Fed) 甫示意明年將大幅放緩降息步伐。
同時，由於冬季天氣預報提振了暖氣燃料的需求前景，天然氣期貨價格上漲至 2023 年 1 月以來的最高價格。
能源商品價格
- 1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 67 美分或 1%，收每桶 69.91 美元，創近月 WTI 原油期貨價格自 12 月 10 日以來最低點。該期貨今日收盤到期。
- 2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 64 美分或 0.9%，收每桶 69.38 美元，此期貨轉為最近月 WTI 期貨。
- 2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 51 美分或 0.7%，收每桶 72.88 美元，同樣創 12 月 10 日以來最低點。
- 1 月交割汽油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.92 美元。
- 1 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.24 美元。
- 1 月交割天然氣價格上漲 6.2%，收每百萬 Btu 3.58 美元，為 2023 年 1 月 17 日以來的最高水準。
市場驅動力
Fed 周三降息 25 個基點，即四分之一個百分點，符合市場普遍預期，但 Fed 預計 2025 年僅再進行兩次相同規模的降息，且預測通膨仍將保持黏性。
StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 指出，Fed 明年的寬鬆程度低於先前預期，因此市場將調整預期。
Fed 公布利率決策後，美國 10 年期公債殖利率回升至 4.5% 以上，也令周三美股大跌，但周四美股回彈，道指在經歷周三跌逾 1100 點後，周四回升逾 160 點，而標普 500 指數繼前一日下跌 3% 後，周四僅小幅回升 0.4%。
Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，周三油價與美股一同走低，因為市場負面反應 Fed 的「鷹派降息」。與此同時，英國央行決策者在 12 月會議上意見分歧，被視為鴿派傾向的發展，並促成了風險資產盤前的「安慰性反彈」。
然而，Richey 指出，周四股市的「安慰性反彈」失去了一些動力，油價轉而走低。係因 Fed 12 月會議的基調顯然不那麼溫和，市場仍在評估其對經濟的影響。
「限制性高利率的風險將持續到 2025 年，經濟衰退迫在眉睫，未來幾個月，原油跌至每桶 50 美元的論點比油價漲至每桶 80-90 美元的說法更實際。」Richey 說。
儘管如此，一些分析師對新一年的油價前景仍持樂觀態度。
Velandera Energy Partners 執行合夥人 Manish Raj 表示：「2025 年石油市場的前景一片光明，川普政府肯定會限制伊朗出口，而 OPEC 也將堅決支持油價。」他認為頁岩油生產商今年假期的獲利機會看起來不錯。
Raj 表示，由於許可延誤、油井產量下降和油田服務成本通膨的限制，美國產量增長明顯放緩，目前石油產量較 2023 年僅增長 2.9%，給予了油價支撐力。
儘管如此，根據美國能源資訊局 (EIA) 的數據，上周 (12/13 止) 美國石油產量創歷史新高，達到 1360 萬桶 / 日。
其他能源新聞
施耐德電機高級大宗商品分析師 Brian Swan 表示，天然氣價格上漲，係因氣象預報北極風暴席捲美東，供暖需求預計增加，推動天然氣市場近期看漲的情緒。
與此同時，EIA 周四公布，上周美國燃料供應量減少了 1250 億立方英尺。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預上周該燃料供應量減少 1220 億立方英尺。
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