〈能源盤後〉Fed撼動市場後 油價跌至一周多以來最低

鉅亨網編譯許家華 2024-12-20 06:08

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原油期貨周四 (19 日)下跌，美國基準的 WTI 油價和全球基準的 Brent 原油價格均創一周多來最低收盤價。前一日聯準會 (Fed) 甫示意明年將大幅放緩降息步伐。

同時，由於冬季天氣預報提振了暖氣燃料的需求前景，天然氣期貨價格上漲至 2023 年 1 月以來的最高價格。

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能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 67 美分或 1%，收每桶 69.91 美元，創近月 WTI 原油期貨價格自 12 月 10 日以來最低點。該期貨今日收盤到期。

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 64 美分或 0.9%，收每桶 69.38 美元，此期貨轉為最近月 WTI 期貨。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 51 美分或 0.7%，收每桶 72.88 美元，同樣創 12 月 10 日以來最低點。

1 月交割汽油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.92 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.24 美元。

1 月交割天然氣價格上漲 6.2%，收每百萬 Btu 3.58 美元，為 2023 年 1 月 17 日以來的最高水準。

市場驅動力

Fed 周三降息 25 個基點，即四分之一個百分點，符合市場普遍預期，但 Fed 預計 2025 年僅再進行兩次相同規模的降息，且預測通膨仍將保持黏性。

StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 指出，Fed 明年的寬鬆程度低於先前預期，因此市場將調整預期。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，周三油價與美股一同走低，因為市場負面反應 Fed 的「鷹派降息」。與此同時，英國央行決策者在 12 月會議上意見分歧，被視為鴿派傾向的發展，並促成了風險資產盤前的「安慰性反彈」。

然而，Richey 指出，周四股市的「安慰性反彈」失去了一些動力，油價轉而走低。係因 Fed 12 月會議的基調顯然不那麼溫和，市場仍在評估其對經濟的影響。

「限制性高利率的風險將持續到 2025 年，經濟衰退迫在眉睫，未來幾個月，原油跌至每桶 50 美元的論點比油價漲至每桶 80-90 美元的說法更實際。」Richey 說。

儘管如此，一些分析師對新一年的油價前景仍持樂觀態度。

Velandera Energy Partners 執行合夥人 Manish Raj 表示：「2025 年石油市場的前景一片光明，川普政府肯定會限制伊朗出口，而 OPEC 也將堅決支持油價。」他認為頁岩油生產商今年假期的獲利機會看起來不錯。

Raj 表示，由於許可延誤、油井產量下降和油田服務成本通膨的限制，美國產量增長明顯放緩，目前石油產量較 2023 年僅增長 2.9%，給予了油價支撐力。

儘管如此，根據美國能源資訊局 (EIA) 的數據，上周 (12/13 止) 美國石油產量創歷史新高，達到 1360 萬桶 / 日。

其他能源新聞

施耐德電機高級大宗商品分析師 Brian Swan 表示，天然氣價格上漲，係因氣象預報北極風暴席捲美東，供暖需求預計增加，推動天然氣市場近期看漲的情緒。